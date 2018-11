Konzert in der Dorfmarker Kirche

Heidekreis. Am Donnerstag, 15. November, beginnt um 20 Uhr in der Dorfmarker Kirche ein Konzert mit Ben Lorentzen und Dan Israel. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Die musikalische Reise des Singer-Songwriters Ben Lorentzen beginnt wie bei so vielen Musikern mit viel Ehrgeiz und der Besessenheit von Musik. Bereits als 19-jähriger Newcomer hatte der gebürtige Norweger den ersten Plattenvertrag mit EMI in der Tasche. Auf der Suche nach der musikalischen Erfüllung, zieht der Künstler im Jahr 2000 nach New York. Von New York aus veröffentlichte der Musiker 2015 seine erste Solo-Aufnahme America, die von Kritikern aus den gesamten Vereinigten Staaten hoch gelobt wurde. Dan Israel ist ein Singer- Songwriter aus Minneapolis. Bereits 2005 gewann er den Preis „song oft he year“ bei den Minnesota Music Awards für sein Lied „Come to me“. Er veröffentlichte eine ganze Reihe von Kritikern gefeierte CDs. Dan Israel ist ein Singer-Songwriter aus St. Louis Park, der seine Spuren in der Musikszene lokal und National gemacht hat.