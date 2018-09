Konzert in der St.-Martins-Kirche Dorfmark

Heidekreis. Am Donnerstag, 20. September, beginnt um 20 Uhr ein Konzert in der Dorfmarker Kirche mit Kris Angelis und Kristen Ford. Der Eintritt ist frei. Schon während ihrer Kindheit auf einer Farm in Florida war für Kris Angelis klar, dass sie einmal Musikerin werden würde. Seither gilt ihre Leidenschaft der Folk- und Popmusik. Das Baumhaus auf der Farm wurde schnell zum Proberaum für sie und ihre eineiige Zwillingsschwester. Ob spielerisch, melancholisch oder sexy – mit ihrer Musik berührt die Musikerin jeden Aspekt des menschlichen Wesens. 2017 veröffentlichte Angelis ihre EP „Heartbreak Is Contagious“, die prompt die Auszeichnungen „Beste weibliche Künstlerin“ bei den „International Acoustic Music Awards“ und den „International Songwriting Competition Award“ erlangte. Der Titelsong landete zudem in den Top ten der iTunes-Singer-Songwriter Charts. Kristen Ford ist eine Singer-Songwriterin und Multi-Instrumentalistin aus Nashville, Tennessee USA. Ihre Musik wird verglichen mit Sheryl Crow, Tracy Chapman und Ani Difranco. Mit ihrer faszinierendenden Liveshow ist sie bereits von den Staaten bis nach Südamerika und Europa getourt. Als erfahrene Songwriterin hat Kristen schon vier Alben, mehrere EPs und live Loop-Aufnahmen veröffentlicht.