Konzert in Düshorn

Heidekreis. Am Dienstag, 9. April, um 19 Uhr gibt es in der Düshorner Kirche ein Konzert mit Richard Smerin. Der international tätige Künstler wird ein abwechslungsreiches Programm aus vier Teilen vorstellen. Zum einen singt er frühe christlich inspirierte Blues-Stücke, die aus der Tradition der Southern Baptist Church in den USA stammen, ferner Songs aus der Gospel-Periode von Bob Dylan. Außerdem trägt er jiddische Lieder aus der jüdischen Geschichte vor, sowie schließlich eigene Werke, die von Inspiration handeln. Das Konzert dauert etwa zwei Stunden mit kleiner Pause. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.