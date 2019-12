Konzert in Düshorn

Duett Paula Cox und Paul Creane spielen in der Kirche

Heidekreis. Am Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Düshorn-Ostenholz ein zu einem Konzert mit Paula Cox und Paul Creane in der Düshorner Kirche. Paula und Paul harmonieren nicht nur mit ihren Vornamen. Nach Australien, Großbritannien und den USA touren die stimmgewaltigen irischen Singer-Songwriter nun auch im Duett durch Deutschland. Die in Irland sehr geschätzten Künstler haben sich zusammengetan und setzen sich durch ihre Individualität, ihre Harmonie und ihren Humor von der Masse ab und wissen so das Publikum zu begeistern. Zusammen kreiert das Duo eine einzigartige Atmosphäre, die Gänsehautmomente garantiert. Paula Cox und Paul Creane bieten den Zuhörern eine einzigartige Symbiose aus Singer-Songwriter, Alternativ, und Irish-Folk. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Künstler sind willkommen.