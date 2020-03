Konzert in Düshorn

Heidekreis. Am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr gibt es in der Düshorner Kirche ein Konzert mit Ben Lorentzen und seiner Band. Der norwegische Künstler, der schon seit langem in den USA lebt, ist wieder auf Tournee in Europa und besucht schon zum dritten Mal die Düshorner Kirche, diesmal jedoch erstmals mit voller Band. Seine Musik nennt er selbst Pop noir. Mit wunderschönen melancholischen Liedern, einer markanten Stimme und einer eindrucksvollen Bühnenpräsenz weiß er sein Publikum stets zu begeistern. Auf dieser Tour präsentiert er auch sein neues Album, welches Ende letzten Jahres erschienen ist. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen.