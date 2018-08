Konzert in Düshorn

Andy Lang tritt in der Kirche auf

Heidekreis. Am Donnerstag, 6. September, um 20 Uhr lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Düshorn-Ostenholz zu einem Konzert mit Andy Lang in der Düshorner Kirche ein. Andy Lang gehört zu den bedeutendsten Interpreten keltischer Musik in Deutschland. Neben traditionellen Liedern aus Irland und Schottland trägt er vor allem eigene Werke vor. Melodien voller Sehnsucht und Texte mit Tiefgang verbinden sich zu einem eleganten Songwriting. Mit beeindruckender Bühnenpräsenz und großem Charme erobert Andy Lang die Herzen seiner Zuhörer. Sein filigranes Harfenspiel kontrastiert die sonore Charakterstimme und die druckvoll gespielte Gitarre erdet himmlische Klänge. In fast 2000 Konzerten im ganzen Bundesgebiet und Europa hat sich Andy Lang einen großen Fankreis erspielt. Die Nürnberger Nachrichten nennen ihn den „neuen Meister des Folk“. Für seine qualitativ hochwertige künstlerische Arbeit hat ihn sein Landkreis Bayreuth mit dem Hauptkulturpreis 2007 ausgezeichnet. Das wichtigste in seinem Wirken beschreibt der Künstler so: „Das größte Geheimnis meiner Musik sind die Menschen, die sie hören. Aus ihren Herzen empfängt meine Klangwelt Tiefe und Raum.“ Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.