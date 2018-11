Konzert in Ostenholz

Daisy Chapman und Band spielen in der Kirche

Heidekreis. Am Dienstag, 13. November, um 19 Uhr gibt es in der Ostenholzer Kirche einen Konzertabend mit Daisy Chapman und ihrer Band. Perfekte kammermusikalische Arrangements gekoppelt mit Loops und die wuchtige Stimme sind Daisy Chapmans Markenzeichen. In Großbritannien, Deutschland, Frankreich und selbst in China hat sie sich durch unermüdliches Touren einen respektablen Namen erspielt. Und sie hat Geschichten gesammelt, unzählige Geschichten, die sie erzählen will. Auf ihre Art.Stets an Chapmans Seite ist die Violinistin Sue Lord. Gemeinsam spielen sie ebenso Stücke des aktuellen Albums „Good Luck Songs“, welches Ende 2017 erschienen ist, wie auch ältere Songs. Die Titel des fünften Studioalbums umfassen Theorien von Glück und Glückwünschen aus der ganzen Welt. Das Album beginnt nach vertrauter Chapman-Art mit zarten Vocals und Klavier. Langsam steigen warme Streicher ein und eine melodische Oboe, bevor das Ganze in einer Symphonie von Instrumenten und Stimmen gipfelt. Letztere sind allesamt von den Spendern ihre Fundraising- Kampagne zur Finanzierung des Albums beigesteuert worden. In der Single „Good Luck Song“ findet sich sogar ein ganzer Chor, dessen Mitglieder sich in einem Tonstudio zusammenfanden und von Chapman persönlich angeleitet wurden. Der Song „Home Fires“ beschreibt den Kreislauf des Lebens von der Kindheit bis zur Gründung der eigenen Familie und geht kompositorisch zurück zu Chapmans Wurzeln – simple, aber wirkungsvolle Klavier- und Cello-Passagen, die Vergleiche zu Max Richter, Soap&Skin und Agnes Obel zulassen.Auch aus 2018 gibt es Neues von Daisy Chapman zu berichten: Der Song „There’s A Storm Coming“ hat das Team von Aerostat Records zu einem Remix inspiriert. Entstanden ist ein Indie-Dancetrack, der Chapmans Musik tanzbar macht. Nachdem Daisy Chapman bei ihrem letzten Auftritt in Ostenholz fast „unplugged“ gesungen hat, ist sie diesmal mit voller Band und elektrischer Verstärkung unterwegs. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.