Konzert mit Matt Van

Singer-Songwriter zu Gast in Düshorn

Heidekreis. Am Dienstag, 16. Oktober, um 19 Uhr lädt die Kirchengemeinde Düshorn-Ostenholz ein zu einem Konzertabend mit Matt Van aus den USA. Matt Van ist ein Singer-Songwriter, Multi-Instrumentalist, Produzent und „Pathologischer Träumer“, wie er selbst sagt. Trotz Doktortitel der Pharmazie ist Van als Vollzeit-Musiker aktiv. Der erste Erfolg blieb nicht lange aus, denn die Single „I Do not Wanna“ aus seiner Debüt EP „Something Tangible“ (2015) wurde in der landesweiten Songwriting-Show des Iowa Music Projects als eine von zwei „Listeners‘ Choice"-Selektionen vorgestellt.Das Album „Please, Respond“ folgte im Oktober 2016. „Obwohl es mit acht Songs fast genauso prägnant ist wie die EP, ist das Album konzeptueller fokussiert“, sagt Van über seinen ersten Longplayer. Stilistisch entwickelt sich seine künstlerische Handschrift stetig weiter. Das zeigt sich besonders bei seinen jüngsten Singles "seeds of discord.", "Idk." und „Do not Say Anything", in welchen er elektronische mit akustischen Klängen mischt.Van ist bereits auf lokalen Nachrichtensendern von KCCI (Des Moines, Iowa) und KWQC TV-6 (Quad City Area) aufgetreten. Er hat auch eine Studio-Session mit Daytrotter und dem Paste Magazin aufgenommen. In jüngster Zeit hat sich seine Musikkarriere in den Bereich der Electronica-Musik ausgedehnt, während er weiterhin mit Künstlern des Plattenlabels Monstercat zusammenarbeitet, allen voran Mr. FijiWiji und Direct.Das Konzert ist Teil der „Songs-&-Whispers“-Konzertreihe. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.