Kostenloser Verleih von E-Medien

Heidekreis. Interessierte und ehemalige Nutzerinnen und Nutzer der Fahrbücherei Heidekreis sind herzlich willkommen, eine Leserkarte bzw. eine Zugangsnummer zum Einloggen in die digitale Bibliothek (NBib24) zu beantragen. Eine kurze E-Mail an fahrbuecherei@heidekreis.de oder ein Anruf unter der Telefonnummer (0 51 91) 97 06 24 sind dafür ausreichend. Bis zur Wiedereröffnung der Bibliotheken der Fahrbücherei Heidekreis ist auch für alle neuen erwachsenen Nutzerinnen und Nutzer diese Ausleihe kostenlos. Für Kinder und Jugendliche bietet sich so auf spannende Weise die Möglichkeit, auf Lesereise zu gehen oder in Sachbüchern für das Hobby oder für die Freizeit zu stöbern. Auch die Nutzung von Hörbüchern sorgt für kurzweilige Unterhaltung bei den Kids. Den Erwachsenen stehen jede Menge Krimis, Unterhaltungsromane und aktuelle Zeitschriften zur Verfügung. Hörspiele und Lesungen ergänzen das Angebot.