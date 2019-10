Kreativ – sportlich – Natur erleben

Herbstferienkalender für die Samtgemeinde Schwarmstedt

Schwarmstedt. Um die freien Tage gestalten zu können, hat der Samtgemeinde-Jugendring Schwarmstedt (SGJR) mit einigen Vereinen und Organisationen einen Herbstferienkalender für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. Die Herbstferien haben gerade begonnen und dauern bis zum 18. Oktober.Wer mit dem Sportabzeichen noch nicht ganz fertig ist, kann die Schwimmprüfungen noch erledigen. Der MTV Schwarmstedt bietet Training beziehungsweise die Abnahme im Hallenbad Schwarmstedt an: Donnerstag, 10. Oktober, von 17 bis 18.30 Uhr. Am Donnerstag, 17. Oktober, können von 16 bis 19 Uhr auch noch die weiteren Disziplinen auf der KGS-Sportanlage, in der Sporthalle oder im Hallenbad absolviert werden. Infos unter Telefon (0 50 71) 9 79 12 25 oder per WhatsApp (0 50 71) 91 21 40.Um Anmeldung für folgende Projekt-Aktion wird gebeten: „Kultur trifft Digital“ mit dem Medienkünstler Jasper Leonhard Kühn vom 10. bis 11. Oktober von 10 bis 16 Uhr in der Kunstschule PINX Schwarmstedt. Neues am Computer erfinden und kreativ sein. Für Kinder von zehn bis 14 Jahren. Tablet, Laptop oder Smartphone können mitgebracht werden. Info und Anmeldung bei PINX, Telefon (0 50 71) 40 26 beziehungsweise info@kunstschule-pinx.de.Die Kirchengemeinde Schwarmstedt lädt zur Kinderbibelwoche – zur „KiBiWo 2019„ ein vom 15. bis 18. Oktober im Evangelischen Gemeindehaus Schwarmstedt, täglich von 9 bis 13 Uhr für Kinder von sechs bis elf Jahren. Auskunft und Anmeldung bei Diakonin Silke Reimann, Telefon (0 50 71) 5 11 56 11. Der Abschluss findet am Sontag, 20. Oktober, um 10.30 Uhr mit dem Familiengottesdienst statt.Der SG-Jugendring Schwarmstedt plant eine Fahrt zum Baumwipfelpfad – zum Wildpark Lüneburger Heide am 16. Oktober für Kinder ab zehn Jahren. Start ist um 9 Uhr in Schwarmstedt. Kostenbeitrag: zehn Euro. Info bei Peter Brandt unter Telefon (01 73) 6 04 12 61 (WhatsApp oder SMS). Am 14. Oktober steht der Besuch der Rübensaftkocherei Albert Reinhold, Wunstorf, auf dem Programm. Start ist um 10 Uhr. Weiteres und Anmeldung bei Vorstandsmitglied Peter Brandt.Auch Reiten im Herbst ist möglich. Der Reit- und Pferdehof Rosentalwiesen, Nienhagen, lädt zum Thema „Pferdeführerschein“ (Umgang und Reiten) ein: Vom 4. bis 6. Oktober und vom 11. bis 13. Oktober jeweils von 10 bis 14 Uhr finden die Kurse statt. Info und Anmeldung bei Kerstin Trenz unter Telefon (0 50 71) 80 01 28.Am Freitagnachmittag, 11. Oktober, können Kinder bei freiem Eintritt ins Hallenbad Schwarmstedt zum Spielenachmittag kommen. Hierzu lädt die Samtgemeinde Schwarmstedt ein. Am Freitag, 18. Oktober, lädt der Naturschutzbund zur Vogelbeobachtung im Westenholzer Bruch ein von 15 bis 17 Uhr, Treff am Parkplatz an der BAB-Abfahrt Westenholz. Infos unter Telefon (0 51 63) 29 04 60.Die Samtgemeindebücherei Schwarmstedt hat zu den bekannten Zeiten geöffnet und steht für Buch- und Medienausleihe zu Verfügung.Alle Termine finden sich auf einem Flyer, der verteilt wurde und an vielen Stellen zur Mitnahme ausliegt. Auch eine Internetseite www.ferienprogramm-schwarmstedt.de gibt es für weitere Informationen.