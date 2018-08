Kreiskinderfeuerwehrtag

Essel. Am Sonnabend, 1. September, findet der diesjährige Kreiskinderfeuerwehrtag der Kinderfeuerwehren des Heidekreises bei der Feuerwehr in Essel auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses in Essel statt. Alle Kinderfeuerwehren des Landkreises kommen nach Essel. Ab 9.30 Uhr gibt es Spiele, Sport und Spannung für die Kinder der Kinderfeuerwehren. Eine prima Gelegenheit für alle zukünftigen Blaulichter oder Löschzwerge mit ihren Eltern vorbeizuschauen, um sich einen Eindruck von den Aktivitäten der Kinderfeuerwehren zu machen. Für die Verpflegung, es gibt Pommes, Würst-

chen, Eis und Kaffee und Kuchen, ist natürlich gesorgt. Alle können sich auf den aufregenden und spannenden Tag mit der Feuerwehr freuen.