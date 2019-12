Kreisverwaltung „zwischen den Jahren“ geschlossen

Kfz-Zulassungen am 27. und 30. Dezember in Bad Fallingbostel möglich

Heidekreis. Die Dienststellen des Heidekreises in Bad Fallingbostel und Soltau sowie das Gesundheitsamt in Walsrode bleiben am Freitag, 27. Dezember, und am Montag, 30. Dezember, geschlossen. An beiden Tagen können aber dringende Zulassungsgeschäfte von 8 bis 12 Uhr im Dienstleistungsbüro in Bad Fallingbostel vorgenommen werden, da Kfz-Zulassungen zwischen Weihnachten und Neujahr nicht über die Bürgerbüros der Städte Munster und Schneverdingen und der Samtgemeinde Schwarmstedt möglich sind. Die Feuerwehrtechnischen Zentralen des Heidekreises in Soltau und Schneeheide bei Walsrode bleiben an diesen Tagen in Betrieb. Ab Donnerstag, 2. Januar 2020, ist die Kreisverwaltung wieder zu den bekannten Sprechzeiten geöffnet.