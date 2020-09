Seminare und Workshops im GRZ

Heidekreis. „Gegenwind – Aufbruch wagen“ ist das Thema des Krelinger Männertages am Sonnabend, 26. September. Die Teilnehmer erwartet ein vielfältiges Programm mit Vorträgen, Musik, Seminaren, Workshops, Lagerfeuer und guter Verpflegung. Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr in der Heinrich-Kemner-Halle des GRZ Krelingen, die auch unter Corona-Bedingungen genügend Platz bietet.Referent beim Krelinger Männertag ist Bernd Siggelkow (Berlin). Er ist ausgebildeter Theologe und war mehrere Jahre als Jugendpastor tätig. 1995 gründete er in Berlin-Hellersdorf das christliche Kinder- und Jugendwerk „Die ARCHE“, das inzwischen an 30 Standorten in Deutschland Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe unterhält. Für seine Arbeit wurde Siggelkow unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Der Autor mehrerer Bücher zum Thema Kinderarmut ist verheiratet und Vater von sechs Kindern.Neben Bernd Siggelkow wirken unter anderen auch GRZ-Leiter Pastor Ralf Richter; Hans Wölk, Leiter der Krelinger Seelsorgearbeit; Andreas Timm, Pastor im Christuszentrum Tostedt; Hans-Peter Mumssen, Pastor im Christuszentrum Elmshorn und Christian Böhnert, Regionalleiter der Ehe- und Familienarbeit Team.F, am Krelinger Männertag mit.Unter www.krelinger-männertag.de gibt es weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung.