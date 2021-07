Künstlernachmittag in Dorfmark

Geboten wird eine breite Palette an Kunstwerken

Heidekreis. Auch in diesem Jahr haben sich viele Künstler zusammengetan und laden zu einem bunten Künstlernachmittag am Sonnabend, 31. Juli, von 14 bis 19 Uhr in Dorfmark, Hauptstrasse 11, ein. Kunstwerke können sowohl Vorort, wie auch als Auftragsarbeit erworben werden. Geboten wird eine breite Kunstpalette wie Oel-, Acryl,- Pastell-und Aquarellmalerei wie Landschaften, Stillleben und vieles mehr, von Gudrun Hebenbrock, Monika Bittner, Monika Nöske, Alena Yadikina, sie zeigt auch kunstvolle Pappmachè, Sandra Redlich, Uta Hochgreve, Anneliese Presse sowie Hartmut Presse. Weiterhin gibt es Porzelanmalerei von Irma Mennerich und Waltraud Ziebart, Marita Krone-Studnik stellt dekorative Keramik aus, Schmuck ist von Christiane Meyer und Karin König zu sehen. Laura Masu zeigt ihre dekorativen Lampen aus Straußeneier. Lena Pfirrmann bringt ihre Holzsägearbeiten mit, sowie Andrea Greulich ihre Seifen. Handarbeiten gibt es vom Bastelkreis/ Kirche und von Monika Reitmeyer. Annlie Höbermann bringt ihre Upcycling arbeiten mit. Christiane Eichler zeigt ihre Bilder, Postkarten und hat besondere Mischungen von Kräutern dabei. Der Eintritt ist frei, die Coronaregeln werden eingehalten.