Künstlersommertag in Dorfmark

Dorfmark. Das Künstlerdorf Dorfmark öffnet wieder einmal seine Pforten am 28.Juli 2019 von 14 bis 18 Uhr. Die Sommerausstellung in und um das Atelier von Gudrun Hebenbrock an der Hauptraße gegenüber dem Pastorenwald in Dorfmark lädt alle Kunstinteressierten ein. 16 Künstler stellen aus. Dieses Mal ist nicht nur Kunst ausgestellt, man kann vielen Künstlern direkt bei der Arbeit über die Schulter schauen, bei Oel-, Acryl- und Aquarellmalerei, bei Holzbildhauerei und bei der Schmuckherstellung. Gleich vor Ort besteht die Möglichkeit, sich von Christiane Eichler porträtieren zu lassen. Wer Kunst studieren möchte, erhält hier kostenlose Mappenberatung - bitte dafür Arbeitsproben mitbringen. Die ausstellenden Künstler sind Monika Bittner - Acrylmalerei, Monika Nöske - Aquarellmalerei, Zeichnungen, Alena Yadikina - Oelmalerei, Marte Michaelis Porträtzeichnungen, Christiane Eichler - Porträts vor Ort zeichnen, Anneliese Presse - Oelmalerei, Zeichnungen, Waltraut Ziebart und Irma Mennerich - Porzellanmalerei, Julia Machner - Fotografie, Stefan Rausch - Holzarbeiten, Dieter Schafranek - Glaskunst, Christiane Meyer und Karin König- Schmuck, Hartmut Presse - Mappen und künstlerische Beratung, Bettina Struck, Gudrun Motzek und Bettina Biermann Handarbeiten. Bei Kaffee und Kuchen kann sich ein jeder inspirieren lassen, der Eintritt ist frei.