Kürbisfest am Schützenhaus

Lindwedel. Der Schützenverein Lindwedel und seine Freunde laden am Sonnabend, 6. November, ab 16 Uhr zum schaurigen Kürbisfest ins Schützenhaus, Am Viehbruch 2a, in Lindwedel ein. Es gibt viel Interessantes für die jungen Besucher. Vom Lagerfeuer mit Stockbrot, über Kinderschminken und Hüpfburg, bis zum Zaubertrank und Popkorn. Fürs leibliche Wohl wird auch wieder mit Pommes, Brat- oder Currywurst sowie Kürbissuppe gesorgt. Dieses Mal gibt es unter anderem, Live Musik von den „Musikfreunden Lindwedel“.

Es gelten die Corona-Regeln Alle ab sechs Jahren müssen einen, selbst mitgebrachten, Schnelltest vor Ort machen, oder einen gültigen PCR-Test, mit Nachweis, vorlegen.