Kulinarische Radtour

Heidekreis. Am Dienstag, 14. Mai, von 10 bis 15.30 Uhr laden die Gästeführerinnen im Landkreis-Heidekreis ein zur Radtour „Blütenzucker, Tee und Schokolade am Rande des Ostenholzer Moores“. Treffpunkt zu der 29 Kilometer langen Tour ist am Bahnhof in Hodenhagen. Anmeldung bei der Tourismusregion Aller-Leine-Tal Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 86 88. Geführte Radtour kulinarisch – so schmeckt das Aller-Leine-Tal. Frische Luft, Sonnenschein und frische Produkte. Die Fahrradtour mit Tourenbegleitung durch eine Gästeführerin inklusive Nachvergnügen ist ein optimaler Ausflug für Groß und Klein.