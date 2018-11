Kulturpreis wird verliehen

Lindwedel. Am Donnerstag, 22. November, um 19 Uhr verleiht der SPD-Ortsverein der Samtgemeinde Schwarmstedt seinen Kulturpreis an den Heimatverein Lindwedel. Die Veranstaltung findet im Schützenhaus Lindwedel, Am Viehbruch, statt. Gäste sind bei dieser Veranstaltung herzlich willkommen. Die Laudatio wird die Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Johanne Modder, MdL, halten.