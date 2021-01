Grünes Licht für Buchholzer Projekt

Buchholz. Die Errichtung des Buchholzer Naturerlebnisparks mit Spielplatz im Ortskern nimmt konkrete Formen an. Die Ausschreibung wurde vorangetrieben. Die ersten Vergabe an Firmen wird in wenigen Tagen erfolgen, heißt es aus dem Rathaus. Auch der Heidekreis hat inzwischen grünes Licht mit einer Baugenehmigung gegeben. Es werden Aufträge deutlich über 100.000 Euro an Firmen vergeben, damit diese den Naturerlebnispark mit großem Spielplatz in Buchholz errichten.