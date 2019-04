L 180: Fahrbahn- und Radwegerneuerung zwischen der Kreisstraße 65 und Winsen (Aller)

L 190: Instandsetzung der Entwässerungsrinne in Essel

Heidekreis. Im Zuge der L 180 finden seit dem 15. April zwischen der Einmündung der Kreisstraße 65 und Winsen (Aller) Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn und in Teilbereichen des parallel verlaufenden Radweges statt. Aus baubetrieblichen Gründen verschiebt sich die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme voraussichtlich auf den 7. Juni. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit.Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Entwässerungsrinne an der L 190 in Essel werden auf Grund der Sperrung der Anschlussstelle Schwarmstedt im Zuge der A 7 voraussichtlich auf Ende Mai verschoben. Seit dem 15. April finden vorbereitende Bauarbeiten an den Schutzeinrichtungen, den Entwässerungsanlagen sowie an der Brücke über den Jochgraben an der Landesstraße 180 statt. Für die Bauarbeiten an der Fahrbahn ist die Landesstraße 180 zwischen der Einmündung der K 65 und der Zufahrt zum Friedhofsparkplatz in Winsen (Aller) seit dem 25. April für den Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die Umleitungsstrecke in Fahrtrichtung A 7 führt den Verkehr über Südwinsen über die Kreisstraße 4 bis Wietze und dort auf der Bundesstraße 214 weiter bis Jeversen. Von Jeversen wird der Verkehr über die Kreisstraße 65 zurück auf die Landesstraße 180 geführt. Für die Fahrtrichtung Winsen/Aller gilt die vorgenannte Umleitungsstrecke in gegenläufiger Richtung.Radfahrer und Fußgänger sind von der Vollsperrung nicht betroffen, werden aber gebeten sich im Baustellenbereich mit erhöhter Aufmerksamkeit zu bewegen. Die direkten Anlieger wurden im Vorfeld der Ausführung zusätzlich durch Anliegermitteilungen über die Baumaßnahme informiert. Der Busverkehr wird mit Einschränkungen aufrechterhalten. Bei Fragen zu Fahrplanänderungen wird darum gebeten, sich an die zuständigen Busunternehmen zu wenden. Witterungsbedingte Verzögerungen sind jederzeit möglich.Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis und bittet gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellen- bereich sowie auf den Umleitungsstrecken. Informationen zu dieser Baumaßnahme finden Interessierte auch im Internet unter der Adresse www.strassenbau.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/.