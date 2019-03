Ladendieb gefasst

Schwarmstedt. Ein Ladendieb wurde am Dienstagmittag, gegen 12.45 Uhr, bei seiner Flucht von zwei Zeugen und den eingesetzten Polizeibeamten in unmittelbarer Tatortnähe gestellt und festgenommen. Der 45-Jährige hatte zuvor in einem Drogeriemarkt an der Straße

Mönkeberg Artikel im Gesamtwert von rund 120 Euro entwendet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Hause entlassen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Diebstahls.