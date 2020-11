Ladendieb ist volltrunken

Schwarmstedt. 3,54 Promille zeigte der Atemalkoholtest an, nachdem ein 35-jähriger Schwarmstedter bei der Polizei „gepustet“ hatte. Der Mann war zuvordabei beobachtet worden, als er diverse Alkoholika in der Penny-Filiale an derCeller Straße einsteckte und den Kassenbereich passierte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.