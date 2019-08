Ladys-Secondhand-Abend

Buchholz. Am Freitag, 20. September, in der Zeit von 19 bis 21 Uhr findet der erste Ladys-Secondhand-Abend von Marklendorf in Bewegung statt. Nach dem Brand wurde nun eine neue Räumlichkeit gefunden. Der Abend findet in Buchholz/Aller statt, im Dorfgemeinschaftshaus an der Dorfstraße. Hier findet man alles rund um das Thema Frau, von Kleidung über Schuhe bis zu Accessoires. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Überschuss aus Standgeld und Verzehreinnahmen wir der DKMS gespendet. Anmeldungen bis zum 10. September bei Manuela Banasiak unter Telefon (01 72) 4 38 35 85.