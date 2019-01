Ladys-Secondhand-Markt

Marklendorf. Am Weltfrauentag, 8. März, findet in der Zeit von 19 bis 21 Uhr im

Dorfgemeinschaftshaus Marklendorf, Am Schützenplatz, der erste Ladys-Secondhand-Abend statt. Hier kann alles rund um die Frau angeboten werden; pro Tisch fünf Euro Standgebühr. Des Weiteren werden kleine Snacks und Getränke zum kleinen Preis angeboten. Jeder, der seinen Schrank lüften möchte, sollte dabei sein. Anmeldung am 16. Februar zwischen 9 und 12 Uhr unter Telefon (0 50 71) 91 40 91 bei Manuela Banasiak. Der Überschuss aus den Einnahmen wird der DKMS gespendet.