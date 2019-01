Lager aufgebrochen

Buchholz. In der Nacht zu Donnerstag, 3. Januar, verschafften sich Unbekannte gewaltsam zu einem Lager eines Betriebes in Buchholz, An der Autobahn, Zutritt und entwendeten acht Alufelgen und einen Kotflügel. Der Schaden wird auf rund 1.150 Euro geschätzt.