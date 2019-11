Landtagsfahrt nach Hannover

Heidekreis. Zu einer Reise zum Niedersächsischen Landtag lädt die CDU-Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper für Mittwoch, 18. Dezember, ein. Nach der Ankunft in Hannover beginnt der Tag um circa 12.30 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen im Restaurant Aresto. Um 14.15 Uhr werden die Gäste mit einem interessanten Programm vom Besucherdienst des Landtages erwartet und umfassend über das Haus und die Arbeit des Landesparlamentes informiert. Von der Besuchertribüne aus kann die Plenarsitzung danach eine Stunde lang live verfolgt werden. Eine Diskussionsrunde ermöglicht es den Gästen im weiteren Verlauf mit Gudrun Pieper über aktuelle Themen ins Gespräch zu kommen. Anschließend besteht die Möglichkeit den Weihnachtsmarkt an der Marktkirche zu besuchen oder die Zeit für Weihnachtseinkäufe zu nutzen. Die Rückfahrt ist für 18 Uhr geplant. Die Kosten pro Teilnehmer betragen 15 Euro, inklusive Transfer und Mittagessen. Abfahrtszeiten:

10.50 Uhr Fallingbostel – Haltestelle: Raiffeisen-Tankstelle; 11.05 Uhr Walsrode – Haltestelle: Klostersee; 11.20 Uhr Hodenhagen – Haltestelle: Griechisches Restaurant; 11.40 Uhr Buchholz – Haltestelle: BP-Truckstop.Anmeldungen im Wahlkreisbüro von Gudrun Pieper unter Telefon (0 50 71) 8 00 25 25 oder per E-Mail an info@gudrunpieper.de.