Laternenfest

Lindwedel. Ein gemeinsames Laternenfest der Schützen mit der Kita Eulennest findet statt am Sonnabend, 2. November, am Schützenhaus. Ab 16 Uhr kann man sich bereits die Leckereien wie Kürbissuppe, Bratwurst sowie Pommes schmecken lassen. Die Kleinen können sich außerdem über köstlich gebackene Waffeln, Popcorn, heißen Kakao und kalte Getränke freuen. Natürlich stehen für die Großen auch Getränke wie Glühwein, Lumumba, Bier und auch alkoholfreie Getränke bereit. Der Umzug beginnt gegen 17 Uhr unter der musikalischen Begleitung der Musikfreunde Lindwedel. Kinder, die sich gern lustige Motive in die Gesichter zaubern lassen möchten, sollten bereits um 16 Uhr anwesend sein, damit genügend Zeit ist, die vielen kleinen Gesichter zu verzieren. Der Viehbruch wird wieder durch schöne von der Schützenjugend geschnitzte Kürbisse beleuchtet sein. Der Schützenverein und die Kita Eulenfest freuen sich auf viele kleine und große Besucher und bedanken sich bereits im Voraus bei der Freiwilligen Feuerwehr für die Absicherung.