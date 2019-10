Laternenumzug

Bothmer. Auch in diesem Jahr veranstaltet die Dorfgemeinschaft Bothmer traditionell den Laternenumzug in Begleitung der Freiwilligen Feuerwehr und wird wiederum vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Rössing begleitet. Alle Einwohner, insbesondere alle Kinder und deren Freunde, sind hierzu herzlich eingeladen. Der Laternenumzug findet am Freitag, 18. Oktober, statt. Treffen ist in diesem Jahr wieder um 18.45 Uhr an der Schule/am Kindergarten in Bothmer. Abmarsch circa 19 Uhr. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt. Im Anschluss an den Umzug stehen Bratwurst und Getränke, sowie Waffeln vom Kindergarten beim Feuerwehrgerätehaus bereit. Über eine gute Beteiligung würde sich die Dorfgemeinschaft, sowie die Freiwillige Feuerwehr und auch der Kindergarten sehr freuen.