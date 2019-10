Laternenumzug

Gilten. Der Laternenumzug der Jugendfeuerwehr Gilten in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten findet dieses Jahr am Mittwoch, 30. Oktober, um 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus statt. Für das leibliche Wohl sorgt wie immer die Freiwillige Feuerwehr.

Alle Kameraden treffen sich um 16 Uhr zum Aufbauen.