Laternenumzug

Bothmer. Die Dorfgemeinschaft Bothmer lädt am Freitag, 12. November, zum traditionellen Laternenumzug ein. Alle Einwohner, insbesondere alle Kinder und deren Freunde sind herzlich eingeladen mit zu gehen. Auch in diesem Jahr begleiten die Freiwillige Feuerwehr Bothmer und der Spielmannszug Essel den Umzug mit Fackelschein und Musik. Treffen ist um 18.15 Uhr an der Schule in Bothmer, der Abmarsch ist um 18.30 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgen im Anschluss der Kindergarten, der Sportverein Bothmer/Norddrebber und die Freiwillige Feuerwehr mit Waffeln, Bratwurst, kalten und warmen Getränken am Feuerwehrgerätehaus.