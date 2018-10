Laternenumzug in Hope

Hope. Wie schon zu einer kleinen Tradition geworden, veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Hope auch in diesem Jahr wieder ein Laternenfest. Am Freitag, 26. Oktober, um 17 Uhr beginnt am Dorfgemeinschaftshaus in Hope das Programm mit tollen Angeboten wie Kinderschminken und Luftballontieren. Gegen 19 Uhr startet dann der Laternenumzug ihn Begleitung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Großburgwedel. Im Anschluss soll der Abend in fröhlicher Runde ausklingen. Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt.