Laubsammelaktion

Bauhof bietet Annahmetermine an

Schwarmstedt. Die Samtgemeinde Schwarmstedt gibt ihren Bürgern die Gelegenheit, Laub in Säcken an nachfolgend aufgeführten Sammelstellen kostenlos abzugeben. Hierbei wird auf die geltenden Abstands- und Hygieneregeln hingewiesen. Weiteres Grüngut kann leider nicht angenommen werden. Im Bauhof Schwarmstedt, Werkstraße 17, am 30. Oktober, 13. November, 27. November und 11. Dezember. Im Container am Alten Schützenplatz in Lindwedel, am Dorfgemeinschafts- haus Hope und in Adolfsglück hinter dem Glascontainer Ecke Speckendamm/ Ibsinger Weg am 6. November, 20. November und 4. Dezember. Die Annahme erfolgt jeweils in der Zeit von 9 bis 13 Uhr.