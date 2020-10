Laubsammelaktion der UWG

Essel. Am Sonnabend, 21. November, können Bürger der Samtgemeinde Schwarmstedt in der Zeit von 9 bis 13 Uhr kostenlos Laub auf dem Bauhof in Schwarmstedt abgeben. Für Personen, die in Essel wohnen und selbst nicht die Möglichkeit haben, ihr Laub abzuliefern, bietet die UWG Essel auch in diesem Jahr an, den Transport zu übernehmen. Das Laub muss in Säcke verpackt sein und am 21. November um 9 Uhr an der Straße stehen. Bitte die Säcke nicht zuknoten, da wir sie ausgeschüttet werden müssen. Die Abholung sollte unbedingt bis zum 18. November telefonisch angemeldet werden bei Jürgen Köneke, Telefon (0 50 71) 5 65, oder Bodo Tegtmeier, Telefon (01 73) 6 40 48 40.