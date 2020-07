Lavendel Thema im Therapiegarten

Mellendorf. Der Echte Lavendel ist aus gutem Grund Arzneipflanze des Jahres 2020 geworden. Kennen die meisten ihn als Duftkissen in der Wäsche, ist Lavendel inzwischen eine anerkannte Arzneipflanze. Am Samstag, 18. Juli, gibt das Team vom Therapiegarten Tipps zur Verwendung des Lavendels im Garten und als Duft- und Heilpflanze. Der Garten befindet sich im Grabenweg 6 in Mellendorf und ist von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Das Team des Therapiegatens bietet Kaffee und Kuchen gegen Spende und freut sich auf ihren Besuch.