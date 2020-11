Leerung der gelben Tonnen erst ab Januar

Heidekreis. Die neuen gelben Tonnen, die die gelben Säcke ersetzen sollen, werden seit 26. Oktober verteilt. Abgefahren werden sie aber erst ab Januar 2021! Solange gelten weiterhn die gelben Säcke der AHK und müssen zu den bekannten Terminen an die Straße gestellt werden. Erst im neuen Jahr werden die gelben kleinen 240-Liter-Tonnen alle vier Wochen und diegroßen 1.100-Liter-Tonnen für Mehrfamilienhäuser und Gewerbebetriebe alle zwei Wochen abgefahren. In den Behälter dürfen ausnahmslos restentleerte Verkaufspackungen, die auch schon mit den gelben Säcken gesammelt wurden. Organisation der Abfuhr. Die Abfuhr übernimmt Firma Nehlsen-Cohrs GmbH, die auch Seitenlader-Fahrzeuge einsetzen wird. Die AHK bietet den Behälterservice an. Es gibt eine zentrale Rufnummer: Servicecenter der AHK, Telefon (08 00) 11 238 11.