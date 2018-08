Leineringabschluss

Grindau. In diesem Jahr veranstaltet der Schützenring Leinetal wieder einen gemeinsamen Abschluss am Sonntag, 19. August, ab 13 Uhr am Schützenhaus in Grindau. Es gibt Gegrilltes, Getränke und Essen. Dies ist für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren frei.