Leistungswettbewerb der Jugendfeuerwehren Rethem und Schwarmstedt

Lindwedel. Der Leistungswettbewerb der Jugendfeuerwehren der Samtgemeinden Rethem und Schwarmstedt wird in diesem Jahr am Sonntag, 9. September, um 15 Uhr am Feuerwehrhaus Lindwedel an der Dorfstraße 3a ausgetragen. Schon um 10.30 Uhr fällt der Startschuss für den Wettbewerb, der nach den Regularien für den Kreisentscheid der Jugendfeuewehren um die Dieter-Schwarze-Plakette ausgetragen wird. Am Nachmittag soll nach der Begrüßung der Gäste aus Politik und Feuerwehr die Siegerehrung um 15 Uhr erfolgen.