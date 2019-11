...das sind die drei Säulen von Rotaract

Heidekreis. Für den Rotaract-Club Schwarmstedt-Walsrode, bedeuten die drei Säulen „Lernen, Helfen, Feiern“ gemeinsam anzupacken und sich in der Umgebung zu engagieren, dabei zu lernen und zusammen Spaß zu haben. Was der Club macht und wer genau sich hinter der Jugendorganisation von Rotary verbirgt, möchte der Club gerne im Rahmen von Präsentations-Veranstaltungen an einigen örtlichen Schulen vorstellen.Die Informationsveranstaltungen finden an folgenden Terminen statt: 20. November, 19 Uhr an der OBS Walsrode und 29. November, 19 Uhr an der KGS Schwarmstedt. Eingeladen sind interessierte Jugendliche im Alter von 16 bis 30 Jahren.Anmeldungen und Anfragen zu den Informationsveranstaltungen werden gerne per E-Mail unter schwarmstedt-walsrode-vorstand@rotaract.de entgegengenommen. Wer sich im Vorfeld gerne informieren möchte, kann auf der Homepage oder Facebook-Seite vorbeischauen. Der Club freut sich über viele motivierte Schüler, Azubis, Studenten und Ausgelernte, die Lust haben den Club kennen zu lernen.