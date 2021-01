Lesespaß trotz Lockdown

Neuer Lieferdienst der Fahrbücherei Heidekreis

Heidekreis. Aufgrund der aktuellen niedersächsischen Corona-Verordnung und der weiteren Bund-Länder-Beschlüsse bleiben die vier Ortsbüchereien der Fahrbücherei Heidekreis bis voraussichtlich Ende Januar 2021 geschlossen. Damit das Angebot trotzdem genutzt werden kann, bietet das Team der Fahrbücherei auf telefonische Nachfrage oder per E-Mail einen Bring-Service an. An interessierte Leser können Medien über die Ortsbücherei Bispingen montags, über Lindwedel dienstags, über Neuenkirchen mittwochs und über Hodenhagen donnerstags in der Zeit von 14 bis 16 Uhr ausgeliefert werden. In diesem Zeitrahmen werden individuelle Termine und Treffpunkte für eine kontaktlose Übergabe vereinbart. Die bestellten Medien werden in Taschen verpackt, mit Ausleihzettel versehen und unter Einhaltung der Corona-Regeln übergeben. Rückgaben werden selbstverständlich auch entgegengenommen. Im aktualisierten Medienkatalog kann das Angebot online aufgerufen und recherchiert werden. Per E-Mail unter fahrbuecherei@heidekreis.de oder vormittags telefonisch unter (0 51 91) 970-624 werden Ausleihwünsche gerne angenommen. Über diesen Weg können auch Leseausweise zum Einloggen in die digitale Bibliothek „Onleihe Niedersachsen“ aktualisiert oder neu beantragt werden.