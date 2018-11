Lesung

Schwarmstedt. Am Freitag, 7. Dezember, findet in der Mensa der KGS eine Lesung des Jugendbuchautoren Dirk Reinhardt statt, an der die Schüler der siebten Klassen teilnehmen, die seinen Roman „Train Kids“ momentan im Deutschunterricht lesen. Es geht um Kinder/Jugendliche aus Südamerika, die versuchen auf Güterzügen quer durch Mexiko in die USA zu kommen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Das Buch basiert auf wahren Geschichten, die der Autor vor Ort in Mexiko gesammelt hat. Es wurde 2016 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.