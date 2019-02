Lesung

Schwarmstedt. Helga Jürgens liest aus ihrer noch nicht veröffentlichten Autobiographie. Besucher können in distanzierter und leicht selbstironischer Erzählweise die Erlebnisse einer anfangs Achtjährigen in den Jahren 1937 bis 1947 erleben. Der Seniorenbeirat Schwarmstedt lädt ganz herzlich ein am Donnerstag, 14. Februar, um 15 Uhr in sein Büro, Hauptstraße 4 wie immer bei Kaffee, Tee und Keksen. Der Eintritt ist frei.