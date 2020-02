Ein Nachmittag mit Roald Dahl

Schwarmstedt. Roald Dahl ist ein Klassiker der makabren Erzählkunst. Der Senioren- und Behindertenbeirat der Samtgemeinde Schwarmstedt lädt herzlich ein zu einer Lesung mit haarsträubenden, spannenden und extrem unterhaltsamen Geschichten am Donnerstag, 27. Februar, um 15 Uhr in sein Büro an der Markstraße 4.Wie immer bei Kaffee, Tee und Keksen.Der Eintritt ist frei.