Letzter Fährtermin

Eickeloh. Der letzte Fährtermin in diesem Jahr der Gierseilfähre Eickeloh ist am Sonntag, 6. Oktober, von 10 bis 18 Uhr. Die Fährmänner aus Eickeloh freuen sich auch an diesem letzten Tag über viele Besucher, die die historische Gierseilfähre noch einmal benutzen möchten.