Lichtbildervortrag

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behindertenbeirat der Samtgemeinde Schwarmstedt lädt herzlich ein am Donnerstag, 28. Februar, um 15 Uhr in sein Büro, Hauptstraße 4 zu einer Kreuzfahrt in die Südsee von der Osterinsel bis Tahiti. Wie immer bei Kaffee, Tee und Keksen. Der Eintritt ist frei.