Lichtbildervortrag

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behindertenbeirat Schwarmstedt lädt Interessierte ganz herzlich ein in sein Büro, Hauptstraße 4, am Donnerstag, 24. Januar, um 15 Uhr zu einer Reise nach Kalifornien in Form eines Lichtbildervortrages wie immer bei Kaffee, Tee und Keksen. Der Eintritt ist frei.