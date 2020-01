Lichterkirche zum Epiphanias-Tag

Schwarmstedt. Am Montag, 6. Januar, lädt die Kirchengemeinde St. Laurentius zu einem besonderen Gottesdienst ein. An diesem Tag, der Dreikönigstag genannt wird, beginnt um 19 Uhr eine Andacht zu der die Kirche mit vielen Lichtern erleuchtet sein wird. Die drei Könige aus dem Morgenland kamen von weit. Was sie fanden war anders als erwartet: ein Stall, statt eines Palastes, eine Futterkrippe statt einer königlichen Wiege, doch die Augen der Weisen erkannten in dem Kind in der Krippe Gottes Gegenwart und bringen ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe dar. An diesem besonderen Tag gibt es für alle Gottesdienstteilnehmer die Möglichkeit, Weihrauch als Zeichen für Dank und Gebete an Gott an die Krippe zu bringen. Musikalisch begleitet wird der Abendgottesdienst von Clara Strutz an der Orgel und Friedrich Lühmann mit der Posaune. Im Anschluss sind alle herzlich eingeladen, noch einen Augenblick bei einem heißen Getränk an der Krippe zu verweilen.