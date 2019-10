Lindwedeler Altarraumfenster wird am Reformationstag eingeweiht

Glaskünstler Dieter Schafranek vollendet Siegfried Steeges Entwurf

Lindwedel. Am Donnerstag, 31. Oktober, stehen unterschiedliche Termine im Kalender. Manchmal sind es Brexit oder Halloween. In Lindwedel hingegen gelten der Reformationstag und die Einweihung des „Steege-Fensters“ als eingetragen. Der Kirchenvorstand und der Lindwedel-Ausschuss der St.-Laurentius-Gemeinde freuen sich auf die festliche Einweihung des neuen Altarfensters am Reformationstag im Lindwedeler Gemeindezentrum. Sie findet im Anschluss an den Gottesdienst um 10.30 Uhr statt. Eingeladen sind alle Kunstinteressierte, die Mitglieder und die Freunde der Kirchengemeinde. Friedrich Lühmann, ein Wegbegleiter Siegfried Steeges, wird dabei eine kurze Einführung in Leben und Schaffen des bereits verstorbenen Künstlers geben. Dieter Schafranek wird seine Ausführung des historischen Entwurfs erläutern.Um die Planung der Feierstunde zu erleichtern dankt der Lindwedel-Ausschuss für eine kurze Teilnahme-Rückmeldung an Beate Schüler unter Telefon (0 50 73) 92 66 64 oder E-Mail beate.schueler@gmx.de.