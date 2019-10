Linksabbieger übersehen

Essel. Am Sonnabend um 11.30 Uhr, kam es zu einem schweren Unfall auf der L180 nahe der Raststätte Allertal. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Essel fuhr mit überhöhter

Geschwindigkeit über die Brücke über die A7 in Richtung L 190, um im

Anschluss zunächst einen 55-Jährigen mittelbar beteiligten Fahrzeugführer aus Nordheim, welcher soeben auf die L 180 eingebogen war, zu überholen. Etwa 150 Meter weiter befand sich zu diesem Zeitpunkt eine 71-jährige Autofahrerin aus Gehrden, die ihre Fahrt verlangsamte, um in einen Feldweg nach links abzubiegen. Der 30-Jährige setzte sein Überholmanöver jedoch fort, so dass er ungebremst in den unmittelbar vor ihm nach links abbiegenden Pkw der Frau stieß. Sie wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwerverletzt durch Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes geborgen. Die L 180 war

etwa drei Stunden voll gesperrt.