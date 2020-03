Regionale Veranstaltung der Kirchenregion Süd

Heidekreis. „Viele Bücher machen nicht gelehrt, viel lesen auch nicht, sondern gute Dinge und oft lesen, wie wenig es auch ist, das macht gelehrt in der Schrift und fromm dazu.“ Mit diesen Worten äußerte sich der Reformator Martin Luther im Jahr 1520 in seiner Schrift „An den christlichen Adel deutscher Nation“ zum Thema Lesen. Viel gibt es zu entdecken in der Landschaft der Literatur. Nach der erfolgreichen Sommerreise im vergangenen Jahr mit Gottesdiensten in den Kirchen der Region bieten die Kirchengemeinden Ahlden, Eickeloh, Gilten und Schwarmstedt im März und April eine literarische Frühlingsreise an. Reiseleiterin Diakonin Margrit Liedtke hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt und freut sich gemeinsam mit Pastorin Mirja Rohr (Ahlden), Pastorin Sabine Half (Eickeloh), Pastorin Ute Hülsmann (Gilten) und Pastorin Tina Meyn (Schwarmstedt) auf vier Abende voller Literatur. Zu Gast sind die Teilnehmer in den Gemeindehäusern der Region. Los geht die Reise am kommenden Mittwoch, 11. März, im Gemeindehaus Schwarmstedt. Alle Krimifans und solche, die es werden wollen, kommen hier auf ihre Kosten beim Thema „Krimi – Land Frankreich“. Mit Christine Cazon, Jean-Luc Bannalec, Martin Walker, Sophie Bonnet und vielen anderen bereitet den Teilnehmern Frankreich an diesem Abend ein spannendes Krimi-Vergnügen, dabei wird auch viel von der französischen Lebensart transportiert. Am Donnerstag, 19. März, steht um 19 Uhr im Gemeindehaus Eickeloh „die Welt still“. Gedichte und Geschichten bei entsprechender Musik lassen die Seele zur Ruhe kommen. Weiter geht die Reise im Gemeindehaus Gilten am Mittwoch, 25. März. Hier gibt es die Möglichkeit, „Gute Bücher zu entdecken“. Alle Leseratten, die nach neuer Literatur suchen, sind hier genau richtig, wenn gutes Lesefutter aus unterschiedlichen Bereichen vorgestellt wird. Der Abschluss der literarischen Frühlingsreise findet im Gemeindehaus Ahlden am Donnerstag, 2. April, statt und steht unter dem Motto: „Meine Liebsten!“ Bei welchem Buch hat man am meisten gelacht oder geweint. Welches Buch hat zum Nachdenken gebracht, eine spannende Nacht beschert oder an die Kindheit oder Heimat erinnert? An diesem Abend sind alle eingeladen, ein persönliches Lieblingsbuch vorzustellen. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, die Abende können einzeln und auch unabhängig voneinander besucht werden.