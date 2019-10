Livemusik-Abend

Schwarmstedt. Am Freitag, 18. Oktober, findet wieder eine „offene Bühne“ im Antiquitäten-Café in Schwarmstedt statt. So bietet das Café einmal im Monat allen Musikern die Gelegenheit, ab 19.30 Uhr gemeinsam zu musizieren. In behaglichem Ambiente warten ein gestimmtes Klavier und eine Gesangsanlage auf Sänger, Gitarristen, Perkussionisten, Bläser, Kleinkünstler und Literatur-Vortragende aller Altersgruppen. Auch „Nur-Zuhörer“ sind willkommene Gäste. Weitere Informationen sind zu finden auf der Internetseite www.offene-buehnen-sgs.com.